5 جرحى بقصف حوثي على مجمع صناعي بالحديدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، جريمة جديدة بحق عمال أكبر مجمع صناعي وتجاري داخل مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات جددت استهداف مجمع «إخوان ثابت» بقصف مدفعي، ما أسفر عن إصابة 5 عمال، اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وأضاف أن القصف ألحق مزيداً من الأضرار الفادحة في خطوط الإنتاج بعد أيام من صيانة أجزاء منها جراء استهدافات حوثية سابقة.

وكانت الميليشيات الإجرامية ارتكبت مطلع الشهر الجاري مجزرة مروعة بقصف صاروخي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 8 آخرين من عمال المجمع، ودمار واسع في خطوط الإنتاج أدت إلى توقفها قبل أن تنجح إدارة المجمع في صيانة أجزاء منها، وإعادة تشغيلها.

وفي السياق ذاته، تعرضت قرى سكنية، أمس، لقصف من ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن قرى في منطقة الجبلية التابعة للمديرية تعرضت مجدداً لقصف من الميليشيات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

تزامن ذلك مع فتح نيران عشوائية من أسلحة رشاشة وعمليات قنص باتجاه المارة من المدنيين في الطرقات.