لبنان: اعتقال 8 أشخاص على خلفية إحراق مخيم للاجئين السوريين

بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني أمس، أنه اعتقل 8 أشخاص بعدما دفع خلاف مجموعة من اللبنانيين لإحراق مخيم غير رسمي للاجئين السوريين في شمال البلاد.

وقال بيان للجيش «أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين، المنية، مواطنين لبنانيين و6 سوريين على خلفية إشكال فردي وقع مساء السبت، في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين».

وأضاف البيان أن «الخلاف تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً إلى إحراق خيم النازحين السوريين»، بدون إعطاء تفاصيل حول سبب الخلاف.

وشب الحريق أمس الأول، في المخيم الذي يؤوي 75 عائلة قرب بلدة «بحنين» في شمال لبنان، ما حول المخيم بأكمله إلى أرض محروقة.

واضطر سكان المخيم البالغ عددهم 370 شخصاً إلى الفرار، وفق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وتم نقل 4 أشخاص على الأقل إلى المستشفى لإصابتهم بجروح.

وأمس، عاد عشرات اللاجئين لتفقد المخيم في محاولة لإنقاذ ما تبقى من مقتنياتهم التي يمكن أن تكون قد سلمت من الحريق.

وأثار الحادث تعاطفاً على وسائل التواصل الاجتماعي مع سكان المخيم من قبل لبنانيين نددوا بهذا الفعل العنصري.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين خالد كبارة، إنه «تم نقل سكان المخيم إلى مخيمات غير رسمية قريبة أو قدم لهم سكان المنطقة المأوى». وأضاف «رأينا مستوى ملحوظاً من التضامن من المجتمع اللبناني الذي قدم مستشفيات ومدارس شاغرة لإيوائهم».