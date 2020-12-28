منفذ تفجير ناشفيل قتل داخل «الكارافان»

واشنطن (وكالات)

أعلنت سلطات مدينة ناشفيل الأميركية تحديد هوية الرجل الذي يشتبه في أنه قام بتفجير المنزل المتنقل «الكارافان» يوم عيد الميلاد، موضحة أنه قتل في الانفجار. وقال المدعي الفدرالي دون كوكران في مؤتمر صحافي «استنتجنا أن الشخص المدعو أنطوني وارنر هو منفذ الانفجار. كان حاضراً عندما انفجرت القنبلة، ومات في الانفجار».

وقال دوغ كورنيسكي المسؤول الرئيس عن التحقيق في مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي»: «ليس هناك أي مؤشرات إلى تورط أشخاص آخرين»، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحقيقات تجري في فرضيات عديدة. وأوضح ممثلو السلطات الذين حضروا المؤتمر الصحفي أن وارنر لم يكن معروفاً لديها. وذكرت وسائل إعلام أن السلطات كشفت هوية وارنر (63 عاماً) منذ السبت، لكن الشرطة اكتفت بالقول حينذاك، إن هناك شخصاً مطلوباً للتحقيق. وقام المحققون بدهم منزل يقع في حي في جنوب شرق المدينة.

ودمر انفجار «الكارافان» صباح الجمعة حياً تاريخياً في عاصمة موسيقى الكانتري بولاية تينيسي. وقبيل الانفجار، بث المنفذ تسجيلاً عبر مكبر للصوت، داعياً الناس في المحيط إلى إخلاء المكان. ولهذا السبب ورغم شدة الانفجار، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح فقط. وقال رئيس مكتب التحقيقات في ولاية تينيسي ديفيد روش، إن تحليل الحمض النووي لأنسجة بقايا بشرية عثر عليها في موقع الانفجار سمح بتحديد هوية المنفذ.

وكانت الشرطة أكدت أنه «عمل متعمد»، لكن المحققين يحاولون تحديد دوافعه. وقال مسؤولون، إنه ما زال من المبكر للغاية مناقشة دوافع المشتبه به في التحقيق. وذكرت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي مارشا بلاكبرن على «تويتر» أنها طلبت من الرئيس دونالد ترامب إعلان ناشفيل منطقة منكوبة.