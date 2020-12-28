المغرب يسجل 950‬ إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نزولاً من 1517 حالة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 433 ألفاً و29.

كما سجلت السلطات 32 وفاة جديدة مقارنة مع 34 أمس، ليصل مجموع الوفيات بسبب الجائحة إلى 7272 حالة.

كما تم شفاء 1515 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 399 ألفاً و575 حالة.