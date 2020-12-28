الإليزيه: مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل ثلاثة جنود فرنسيين، اليوم الاثنين، في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم في منطقة هومبوري في شمال البلاد.

وبذلك يرتفع إلى 47 عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ تدخل فرنسا عسكرياً للمرة الأولى في يناير 2013 للمساعدة على طرد جماعات محلية وإرهابية اجتاحوا أجزاء من هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل في غرب إفريقيا.