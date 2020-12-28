بريطانيا تسجل عدداً قياسياً من الإصابات بكورونا

سجلت بريطانيا 41385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، وذلك في رقم قياسي للإصابات اليومية في ظل انتشار سلالة جديدة للفيروس.

وقالت بوابة إحصاءات فيروس كورونا الحكومية إنها سجلت 357 وفاة جديدة، وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة بإنجلترا "هذا المستوى المرتفع من الإصابات يثير قلقاً متزايداً في وقت تشهد فيه المستشفيات أضعف حالاتها".



