تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة في هولندا

رصدت السلطات الهولندية 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في بريطانيا، وفق ما ذكر المعهد الوطني للصحة العامة الاثنين، بعد تسجيل أول إصابة في أوائل ديسمبر.

ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان "تم رصد السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا لدى 11 شخصاً حتى الآن في هولندا".

وأوضح المعهد أنه لم يتم إيجاد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكداً أن الأمر يتعلق فعلاً بالطفرة البريطانية.

وأشار المعهد إلى أن التحقيق في مصدر هذه الحالات لا يزال جارياً.

وذكرت دراسات مقدمة في المملكة المتحدة أن السلالة البريطانية أكثر عدوى من السلالة الأصلية، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تسبب أشكالاً أكثر خطورة.

وكانت الحكومة الهولندية قد أوقفت كل رحلات الركاب من بريطانيا في 20 ديسمبر، بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي ينتشر في جزء من الأراضي البريطانية منذ أوائل ديسمبر، في هولندا.

وتطلب الحكومة من القادمين الراغبين في دخول هولندا، التي سجلت أكثر من 710,600 إصابة بالوباء، إبراز نتيجة اختبار تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.