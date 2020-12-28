العراق يسجل 931 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 592528 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب الوزارة، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12791 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة اليوم الاثنين .

واشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 533314 حالة بعد تسجيل 1511 حالة شفاء اليوم أيضاً.



كانت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية بالعراق قد وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في البلاد لمواجهة جائحة كورونا في العراق".