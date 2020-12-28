إصابات كورونا تصل إلى 7.48 مليون حالة في البرازيل

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 7.48 مليون حالة إصابة، اليوم الاثنين، وفقاً لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 191 ألفاً و139 حالة وفاة. وتعافى 6.68 مليون شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر الآن 43 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.