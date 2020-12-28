السعودية تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 362339 حالة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي.. إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 174 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 353353 حالات فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6196 حالة.