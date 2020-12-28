إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 80.64 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 80.64 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و763 ألفاً و456 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لرويترز " أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019".