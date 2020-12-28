26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ "كورونا" المستجد و1638 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 83.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7% ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.