إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 2.62 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 62ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 62 ألفا و867 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 195 ألفا و861 شخصا من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 48 أسبوعا.