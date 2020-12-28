روسيا تسجل 27787 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 6253 في العاصمة موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و78035.

وقالت السلطات إن 487 مصابا بالفيروس توفوا وإن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 55265.