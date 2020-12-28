الهند تسجل 279 وفاة و20 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 20 ألفا و 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و 207 حالات و 871 حالة.

ونقلت شبكة "ان دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 279 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 147 ألفا و 901 حالة.

وكانت الهند قد سجلت أمس الأحد 18732 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ الأول من يوليو، عندما تم تسجيل 18653 إصابة.