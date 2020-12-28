أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 20 ألفا و 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و 207 حالات و 871 حالة.
ونقلت شبكة "ان دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 279 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 147 ألفا و 901 حالة.
وكانت الهند قد سجلت أمس الأحد 18732 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ الأول من يوليو، عندما تم تسجيل 18653 إصابة.
الهند تسجل 279 وفاة و20 ألف إصابة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 20 ألفا و 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: وكالات