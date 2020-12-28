المكسيك ترصد 400 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 6217 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و400 وفاة جراء الفيروس، مما يرفع الإصابات إلى مليون و383434 حالة والوفيات إلى 122426.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

في غضون ذلك، واصلت المكسيك الأحد حملة التطعيم من الفيروس بلقاح شركة فايزر لليوم الثاني.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن اتفاق بلاده مع شركة الأدوية سيوفر لقاحات كافية لنحو 700 إلى 750 ألفا بحلول مارس.