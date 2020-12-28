إصابة نائب رئيس البرازيل بكورونا.. وتسجيل 18479 إصابة جديدة

أعلن مكتب هاميلتون موراو نائب الرئيس البرازيلي أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.. مشيرا إلى أن نتائج الفحوص التي خضع لها موراو جاءت إيجابية الأحد، وأنه سيعزل نفسه في جابورو، مقر إقامته الرسمي.

من جهة أخرى قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و19139 وفاة.