تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبيّة الإثنين تسجيل ثلاث إصابات في البلاد بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في بريطانيا ويُشتبه في أنها أكثر عدوى من سابقتها.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المصابين الثلاثة ينتمون إلى عائلة واحدة تسكن في لندن ووصلت إلى كوريا الجنوبية في 22 ديسمبر.

واضافت في بيان ان هؤلاء وضعوا في حجر صحي لدى وصولهم بعد ان جاءت نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعوا لها ايجابية.

واكتُشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.