إعلان مقتل منفذ انفجار ناشفيل الأميركية

قالت السلطات إن المشتبه في انفجار هز مدينة ناشفيل الأميركية صباح عيد الميلاد قُتل في الحادث الذي دمر منزله المتنقل وألحق أضرارا بأكثر من 40 شركة.

وطابق خبراء الطب الشرعي في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عينات الحمض النووي (دي.إن.إيه) التي عثروا عليها في موقع الحادث بالحمض النووي لأنتوني كيو. وارنر (63 عاما) الذي فتش عملاء اتحاديون منزله القريب.

وقال دونالد كوكران المدعي العام لمنطقة تنيسي الوسطى في مؤتمر صحفي "خلصنا إلى أن شخصا يدعى أنتوني وارنر هو المفجر وكان حاضرا عندما انفجرت القنبلة وأنه لقي حتفه في الانفجار".

وقال مسؤولون إنه ما زال من المبكر للغاية مناقشة دوافع المشتبه به في التحقيق.

وانفجر المنزل المتنقل، الذي كان متوقفا في أحد شوارع وسط أكبر مدن ولاية تنيسي، فجر الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة.

وأدى الانفجار إلى إصابة ثلاثة أشخاص في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة يوم عيد الميلاد وألحق الأضرار بشركات منها مركز اتصالات تابع لإيه تي آند تي وأدى إلى انقطاع خدمات الهاتف المحمول والانترنت والتلفزيون في أنحاء وسط تنيسي وأجزاء من أربع ولايات أخرى.

وفتش المحققون منزل وارنر يوم السبت وزاروا وكالة عقارية في ناشفيل حيث كان يعمل، تتبعا منهم لمئات المعلومات التي حصلوا عليها من مواطنين.



