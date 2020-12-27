سوريا.. قتيلان من الحرس الثوري بغارة لطائرة مجهولة في دير الزور

دمشق (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عنصرين من «الحرس الثوري» الإيراني قتلا بغارة نفذتها طائرة مسيرة لا تزال مجهولة الهوية استهدفت صباح أمس، سيارة تابعة لهما قرب مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن السيارة تم استهدافها أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المستهدفين بالضربة.

ووثق المرصد السوري قبل يومين خسائر بشرية ومادية جراء الضربات الإسرائيلية الجديدة على الأراضي السورية بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، حيث دمرت الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية ومعامل الدفاع ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف.

وتم استهداف مراكز ومواقع في معسكر الطلائع بمنطقة «الشيخ غضبان» بريف مصياف أيضاً، وخلفت الضربات تلك 6 قتلى من جنسيات غير سورية.