جنوب أفريقيا أول دولة في القارة تتجاوز مليون إصابة بكورونا

أصبحت جنوب أفريقيا، مساء الأحد، أول دولة في القارة الأفريقية يتجاوز عدد الإصابات المسجّلة رسميا فيها بفيروس كورونا المستجدّ عتبة المليون إصابة.

وفي خضمّ الموجة الوبائية الثانية التي يمرّ فيها هذا البلد، ارتفع مساء الأحد عدد الذين أصيبوا بالفيروس رسمياً إلى مليون و4 آلاف و413 شخصاً توفي منهم 26 ألفاً و735.

وباتت أغلب الإصابات الجديدة تسجّل بطفرة فيروسية أكثر عدوى من السلالة الأصلية من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

ووفقاً لتعداد يستند إلى بيانات رسمية، مساء الأحد في الساعة 19:00 ت غ، سجّلت قارة أفريقيا 2,656,646 إصابة من بينها 62,649 وفاة.

وفي الأسبوع الماضي، سجّلت جنوب أفريقيا ما متوسّطه 11,700 إصابة جديدة يومياً، بزيادة قدرها 39% عن الأسبوع السابق.

على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأربعاء والخميس والجمعة، تجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة الـ14 ألفاً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق يسجّل في هذا البلد.

وتدرس الحكومة فرض قيود جديدة لكبح موجة التفشي الحالية..

ولا تزال أفريقيا إحدى أقلّ القارّات تضرّراً من الجائحة.