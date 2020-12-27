مقتل 7 أشخاص بعملية طعن في الصين

قتل رجل مسلح بسكين سبعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين، اليوم الأحد، في مدينة صغيرة في شمال شرق الصين لأسباب لا تزال مجهولة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، إن المأساة وقعت صباح اليوم في أحد شوارع «كايوان» في مقاطعة لياونينغ.

وذكرت الوكالة، أن الشرطة اعتقلت الجاني، وأن العملية تبدو «هجوماً عشوائياً».

وأورد مكتب الأمن العام في كايوان، في بيان نشره على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي، أنه يجري التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة.

وغالباً ما يشن أفراد، يعتبرون أنهم ضحايا ظلم، هذه الهجمات.

وفي فبراير 2019، قتل رجل طعناً ثمانية أشخاص وأصاب سبعة آخرين في قرية بمقاطعة غانسو شمال غرب البلاد.

وفي أبريل 2018، قتل شخص ثمانية طلاب في مقاطعة شانجي (شمال) وأصاب 12 آخرين بداعي أنه كان ضحية مضايقات حين كان طالباً في المدرسة نفسها.