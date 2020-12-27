كوريا الجنوبية تمدد العمل بقيود التجمعات لكبح كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تمديد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومدد العمل بهذه القواعد ستة أيام أخرى، تنتهي في الثالث من يناير 2021، في حين واصلت السلطات إعلان أرقام للإصابات اليومية قريبة من الرقم القياسي المسجل.

كانت الحكومة قد حظرت تجمع أكثر من أربعة أشخاص في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية. وبعد انقضاء أجل هذه القيود المؤقتة، سيُحظر تجمع أكثر من 50 شخصاً في سول والمناطق المحيطة بها، وتغلق المطاعم بعد التاسعة مساء.

وقال وزير الصحة كوون دوك-تشول، في إفادة صحفية: «سنتابع الموقف خلال الأسبوع المقبل، ونقرر ما إذا كنا سنعدل إجراءات التباعد الاجتماعي قبل الثالث من يناير، عندما ينقضي أجل إجراءات الحجر الصحي الخاصة بعطلات نهاية العام».

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق اليوم الأحد، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 56872.

ورصدت البلاد كذلك 808 وفيات بالفيروس في المجمل.



