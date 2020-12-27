سلطنة عُمان تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد 19»

مسقط (وكالات)

أطلقت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك قبل يومين من إعادة فتح المنافذ أمام الزوار بعد أسبوع من الإغلاق على خلفية مخاوف من سلالة متحوّرة للفيروس.

وقال وزير الصحة أحمد السعيدي للصحافيين في أحد المراكز الطبية في مسقط، إنّ «الأولوية لابد أن تكون لمن هم في خطوط الدفاع الأولى ضد المرض، وأيضاً الأشخاص الذين يسبب مرض كوفيد - 19 خطورة عليهم».

إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان، أمس، إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية في الساعة الـ 12 من صباح غدٍ الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا القول في بيان، إنها قررت إعادة اشتراط وجود شهادة خلو من المرض قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء.

كما قررت اللجنة تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقل مدتها عن 7 أيام.

وأوضحت أن ذلك يطبق على جميع القادمين للمنافذ الحدودية للسلطنة، مؤكدة إلغاء ما يتعارض مع ذلك من قرارات سابقة، وذكرت أنه يجب على القادمين إلى السلطنة أيضاً التسجيل في تطبيق «ترصد»، وإبراز شهادة خلو من مرض «كوفيد 19»، مبنيةً على سلبية فحص، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

وتابعت بالقول، إنه من الإجراءات إلزامية الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية تكاليف علاج «كوفيد 19»، ويستثنى من ذلك العُمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملو بطاقة العلاج المجاني، إلى جانب إجراء فحص للكشف عن الفيروس عند الوصول من الخارج إلى مطارات السلطنة.

وأضافت اللجنة أن من ضمن تلك الإجراءات أيضاً تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية، والالتزام بالعزل الصحي لمدة 7 أيام، مشيرة إلى أنه تتم إزالة سوار التتبع بعد إكمالها شريطة عدم ظهور أعراض المرض خلال تلك الفترة، مع إعادة الفحص في اليوم الثامن. وكانت وزارة الصحة العُمانية أعلنت في وقت سابق، أمس، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 128472 حالة. وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للجائحة، بينها 120976 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما بلغت الوفيات 1495 حالة.