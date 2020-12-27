روسيا تسجل 28284 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 28284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و50248 بعد يوم من تجاوزها حاجز الثلاثة ملايين حالة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 552 مصابا بالفيروس توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وإن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 54778.