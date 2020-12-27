مقتل 4 جنود باكستانيين في تحطم مروحية

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل أربعة جنود جراء تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة بشمال البلاد، بالقرب من الحدود مع الصين.

وأعلن الجيش في بيان بعد منتصف الليل أن المروحية تحطمت في منطقة جيلجيت -بالتستان "لأسباب فنية".

وأضاف البيان أن الطاقم كان يقوم بنقل جثمان جندي عندما تحطمت المروحية.

وتعرضت طائرات للجيش لعدة حوادث هذا العام، أثناء قيامها بمهام تدريبية أو غير ذلك من المهام.



