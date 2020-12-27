كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليبلغ إجمالي الاصابات 56 ألفا و 872 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها إن من بين الإصابات الجديدة 946 حالة عدوى محلية و24 حالة وافدة من الخارج.

وكشفت عن تسجيل 15 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 808 حالات.