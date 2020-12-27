دول الاتحاد الأوروبي تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

تبدأ دول الاتحاد الأوروبي اليوم رسميا حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" تستهدف في البداية الفئات الأكثر ضعفا والعاملين في القطاع الصحي ونزلاء دور الرعاية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد تسلمت أمس الشحنات الأولى للقاح حيث تلقى عدد قليل من الأفراد التطعيم في وقت مبكر.

ووافق الاتحاد الأوروبي على اللقاح الذي أنتجته كل من شركتي "فايزر" الأميركية و "بيونتيك" الألمانية والذي أثبتت التجارب السريرية فعاليته بنسبة 95% في منع مرض "كوفيد-19".

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين البرنامج بأنه لحظة مؤثرة لوحدة الصف لـ 450 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.