العراق: ضبط خلية إرهابية خططت لهجوم في رأس السنة

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

بعد التوتر الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، إثر انتشار عناصر من ميليشيات «عصائب أهل الحق» الطائفية وإطلاقهم التهديدات، ومن ثم انتشار القوات الأمنية في أحياء بغداد، وذلك على خلفية اعتقال أحد قادة الحركة المتهمين بإطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، الأحد الماضي، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن الوضع آمن في العاصمة، ولا يوجد أي تهديد، مضيفةً أنها مستمرة في ملاحقة مطلقي الصواريخ الذين يهددون أمن المنطقة.

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، أمس، أن «لدى القوى الأمنية في بغداد الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني»، لافتاً إلى أن قيادة عمليات بغداد والقطع المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية تعمل بجهد كبير لإرساء الهدوء.

كما أضاف أن «قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية».

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى أمس الأول، جولة ليلية في العاصمة، إثر تهديدات عناصر «العصائب»، مشدداً على أنه مستعد لمواجهة أي تهديد.

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أمس، ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ لهجوم انتحاري في بغداد خلال الاحتفال بحلول رأس السنة الميلادية. وذكر الجهاز في بيان أن قوات الأمن في محافظتي ديالى وصلاح الدين اعتقلت خلية من 4 إرهابيين تنتمي لما يسمى «قاطع ديالى» بينهم انتحاري كان يعتزم تفجير نفسه في بغداد خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأضاف البيان أن عناصر الخلية اعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الأمن والاستقرار في بغداد، مؤكداً أنهم أحيلوا جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة.

وفي سياق متصل، أحبطت الاستخبارات العسكرية، أمس، عملية إطلاق صواريخ لاستهداف مناطق سكنية في محافظة صلاح الدين. وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان: إنه «وفق عملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة تم إحباط عملية إطلاق صواريخ من منصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على المنصة».

وفي كركوك، أعلنت الشرطة، أمس، قتل عنصرين من تنظيم «داعش» بعد نصب كمين محكم لهما جنوب غربي كركوك. وقال المكتب الإعلامي لقيادة الشرطة: إن «قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وبإشراف مباشر من قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي أبو شحمة في ناحية الرشاد».