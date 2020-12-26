الأردن.. خبراء يتوقعون دخول المملكة بموجة جديدة من «كورونا»

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد خبراء أردنيون في الوبائيات، أنه من المتوقع أن تشهد المملكة موجة ثانية من فيروس كورونا كما العالم كله، مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً في الشهرين المقبلين، وهذا يتطلب عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية للفئات والقطاعات ذات الخطر العالي، والإبقاء على بعض الاستراتيجيات الوبائية التي تمنع انتشار الوباء.

وقال الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني لـ«الاتحاد»، إن «المملكة ما زالت في مرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، وانخفاض الإصابات مؤخراً لا يعني الانتهاء من الوباء، بل إن هناك حاجة للاستمرار باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، حتى تنخفض الحالات لتصبح 10 حالات لكل 100 ألف».