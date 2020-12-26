لا أدلة بعد عن انفجار ناشفيل

واشنطن (وكالات)

يعكف أفراد الشرطة وعناصر اتحادية في مدينة ناشفيل الأميركية على البحث عن أدلة لتحديد كيف ولماذا تدمر منزل متنقل «كارافان» في تفجير فيما يبدو يوم عيد الميلاد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بعشرات المباني في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة. وانفجر المنزل المتنقل، الذي كان متوقفاً في أحد شوارع وسط أكبر مدن ولاية تينيسي، فجر الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة.

وقالت الشرطة، إنها لم تعرف على الفور وسيلة التفجير وما إذا كان هناك أي شخص داخل المنزل المتنقل عندما انفجر، لكن المحققين يفحصون ما يعتقدون أنها أشلاء بشرية عثر عليها قرب مكان الانفجار. ولم تقدم الشرطة أي دافع محتمل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الرغم من أن مسؤولي شرطة ناشفيل وصفوا الانفجار بأنه «عمل متعمد»، وتعهدوا بتحديد مصدره.

ولم تتضح بعد ما إذا كانت الأشلاء تخص أحد الضحايا من المارة وقت وقوع الانفجار، أم أنها تعود لشخص كان داخل (الكارافان) التي كانت وراء الحادث. وقال المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون آرون، إن الشرطة استجابت في البداية لمكالمة طوارئ عن «انطلاق أعيرة نارية» في المنطقة السياحية وسط المدينة، حيث لاحظت الكارافان مركوناً أمام مبنى لشركة «إيه تي أند تي» في الجادّة الشمالية الثانية. وأوضح رئيس الشرطة في المدينة جون درايك، أن عناصر الدورية سمعوا تسجيلاً يصدر من الآلية يحذّر من أن قنبلة سوف تنفجر بعد 15 دقيقة. ونقلت صحيفة تينيسيان المحليّة عن سكّان قولهم، إنّ التسجيل الصوتي الصادر من المقطورة كان بصوت امرأة تقول «أخلوا المكان الآن. هناك قنبلة. هناك قنبلة في هذه السيارة وسوف تنفجر»، قبل أن يبدأ العد التنازلي ويدوّي الانفجار. وأتاح هذا التحذير لعناصر الشرطة أن يطرقوا أبواب الشقق الواقعة في الأبنية المجاورة، وأن يطلبوا من سكّانها إخلاءها قبل أن ينفجر الكارافان.

وحطّم الانفجار زجاج عدد كبير من الشقق والمتاجر والمكاتب، وتناثر على الأرض الحطام، من زجاج وأغصان أشجار وأحجار قرميد، وتضرّرت أنابيب مياه واحترقت بالكامل سيارات على مقربة من الانفجار وتضرّرت أخرى مركونة أبعد منها. وإثر الانفجار، مشّطت فرق من الكلاب البوليسية المنطقة برمّتها لكنّها لم تعثر على متفجرات أخرى. وأجرت فرق الإطفاء عملية تقييم أولية للأضرار وتفقّدت المنازل الواحد تلو الآخر للتأكّد من عدم إصابة أحد بأذى. ولم يصدر عن السلطات أي تفصيل بشأن التحقيق، كما أنّ الدافع وراء الانفجار لا يزال مجهولاً.