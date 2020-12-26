إصابات ووفيات «كورونا» لا تزال عند مستوى مرتفع في أميركا

أظهرت الإحصاءات أن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد لا تزال مرتفعة في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 18 مليونا و730806، بزيادة 339235 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت، أن عدد الوفيات زاد إلى 329592 بعد تسجيل 4496 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد - 19 حتى الرابعة عصر، أمس، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (صباح اليوم اليوم الجمعة)، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأميركية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

في الأثماء، تتواصل الحملة العامة للتطعيم ضد مرض كوفيد - 19.