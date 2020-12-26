فرنسا تشهد انخفاضاً كبيراً لإصابات كورونا وتستعد لبدء التطعيم

سجلت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم السبت، 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهو تراجع كبير بما يربو على 20 ألف إصابة خلال اليومين الماضيين.

لكن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بسبب كوفيد-19 زاد 82 إلى 24477، في أول زيادة منذ ستة أيام.

وزاد عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في فرنسا بواقع 146 ليصل الإجمالي إلى 62573، وهو سابع أعلى عدد وفيات في العالم.

وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات تقييدية وإغلاقاً شاملاً وحظر تجول ليليا حتى نهاية أعياد الميلاد ورأس السنة في محاولة لكبح تفشي الوباء.

وتبدأ فرنسا، مثل أغلب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، غدا الأحد، حملة التطعيم العامة ضد الفيروس.