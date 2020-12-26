بريطانيا تسجل 34693 إصابة جديدة بـ«كورونا»

قالت الحكومة البريطانية إنها سجلت، اليوم السبت، 34693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و221 ألفاً و312 حالة منذ تفشي الوباء.

كما أحصت المملكة المتحدة 210 وفيات بكوفيد - 19 خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة انخفاضاً من 570 في اليوم السابق.

وسجلت المملكة المتحدة 70405 وفيات لمن وصفوا بأنهم لقوا حتفهم في غضون 28 يوماً من تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وبموجب هذا المقياس، فإن بريطانيا لديها سادس أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا.