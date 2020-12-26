تراجع إصابات ووفيات «كورونا» في إيطاليا قبل يوم من بدء التطعيم

أظهرت بيانات المصالح الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تراجعاً للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تستعد البلاد لإطلاق حملة تطعيم غدا الأحد ضد الوباء.

وقالت وزارة الصحة، إنها أحصت، اليوم السبت، 261 حالة وفاة بالفيروس نزولا من 459 في اليوم السابق.

كما سجلت إيطاليا 10407 حالات إصابة بالفيروس مقابل 19037 حالة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة، منذ بدء الجائحة، إلى مليونين و10037 حالة.

وسجلت إيطاليا، منذ بدء الجائحة، 70909 وفيات، وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا وخامس أعلى عدد وفيات في العالم.

وتستعد البلاد لإطلاق حملة عامة للتطعيم ضد الوباء، غداً الأحد، باستخدام لقاح طوره مختبر «بيونتك» الألماني وشركة «فايزر» الأميركية.

وتعيش إيطاليا حظر تجول وإغلاق يستمران حتى انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة خوفا من تفشي الفيروس خلال الاجتماعات العائلية التي ترافق هذا الموسم.