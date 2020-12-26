فرنسا وإسبانيا والسويد ترصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

انضمت فرنسا وإسبانيا والسويد، اليوم السبت، إلى ركب الدول التي رصدت إصابات من سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة في بريطانيا وكلها لأشخاص قادمين من المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الصحة السويدية إن الفحوص أثبتت إصابة مسافر قادم من بريطانيا بالسلالة الجديدة، التي ارتبط ظهورها هناك بسرعة تفشي مرض كوفيد-19.

وأوضحت سارة بايفورس، المسؤولة في الوكالة، خلال مؤتمر صحفي، أن المسافر عُزل فيما لم ترصد إصابات أخرى بهذه السلالة حتى الآن.

بدورها، أعلنت سلطات منطقة العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، تسجيل أربع إصابات بالسلالة المتحوّرة. وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا.

وقال أنتونيو زاباتيرو، المسؤول الثاني في سلطات المنطقة الصحية للصحافيين، إن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا مؤخراً من بريطانيا.

وأكد أن "المرضى ليسوا في حالة صحية حرجة. نعلم بأن هذه السلالة معدية أكثر، لكنها لا تتسبب بأعراض أكثر خطورة... لا داعي للهلع".

كما أكدت فرنسا أنها اكتشفت أول إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن الشخص المصاب فرنسي يعيش في بريطانيا ووصل إلى فرنسا قادماً من لندن في 19 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه لم تظهر عليه أعراض ويخضع للعزل.

كانت اليابان ولبنان وألمانيا وسنغافورة والدنمارك وإسرائيل وإيطاليا قد أعلنت، خلال الأيام الماضية، أنها رصدت إصابات بالسلالة الجديدة وكلها لأشخاص قادمين من بريطانيا.

وعلقت أكثر من 40 دولة عبر العالم الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا خوفا من وصول السلالة المتحورة إلى أراضيها. وتتمثل خطورة هذه السلالة الجديدة من الفيروس في كون بعض الخبراء والأطباء يعتقدون أنها أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بغيرها.