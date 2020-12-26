«التحالف»: ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا سقط داخل اليمن

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً، صباح اليوم السبت، من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط داخل محافظة الجوف في اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان اليوم، استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.