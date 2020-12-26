البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 7.45 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 45ر7 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 190 ألفا و488 حالة وفاة. وتعافى 51ر6 مليون شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.