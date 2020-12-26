بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.23 مليون حالة

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 23ر2 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 70 ألفا و302 حالة.

واشارت البيانات إلى تعافى 4822 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.