2260 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 63 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى9816 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2260 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و482حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم السبت.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.



