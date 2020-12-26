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الأحد 27 ديسمبر
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مواقيت الصلاة
الفجر
05:42
الظهر
12:26
العصر
15:23
المغرب
17:46
العشاء
19:04
عربي ودولي
إصابة أشخاص في اطلاق نار ببرلين
السبت 26 ديسمبر 10:02
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عربي ودولي
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المصدر: وكالات
الشرطة الالمانية
برلين
إطلاق نار
المانيا
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الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
العشاء:7:12
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