ولي العهد السعودي يتلقى لقاح «كوفيد- 19»

عواصم (وكالات)

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا «كوفيد-19» والذي بدأت المملكة توزيعه يوم 17 ديسمبر.

وأفادت وكالة «واس» بأن محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتلقيح التي تنفذها وزارة الصحة، ونشرت مقطع فيديو يوثق لحظات تطعيم ولي العهد.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة: «ما نراه من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة الوقاية خير من العلاج، والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا».

إلى ذلك، تشهد جنوب إفريقيا ارتفاعا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، في ظل ظهور سلالة متحورة ذات قدرة أكبر على الانتشار بسرعة. وقال الخبراء إنه تم تأكيد رقم قياسي بلغ 14305 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع عدم وجود مؤشر على وصول جنوب إفريقيا إلى الذروة، مما يهدد النظم الصحية في البلاد.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في جنوب إفريقيا إلى 968563 حالة، و25983 حالة وفاة، وهي أكثر الحالات في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأبلغت 54 دولة في إفريقيا، تمثل 1.3 مليار شخص، عن أكثر من 2.59 مليون حالة إصابة، بما فيها أكثر من 61 ألف حالة وفاة، وفقًا للأرقام الصادرة، الجمعة، عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

بدورها، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تقييماتها لمدى فعالية اللقاحات المضاد لفيروس كورونا في التعامل مع الطفرة الجديدة من الوباء التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخراً.

وقالت ممثلة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش: «حتى الآن، تحور فيروس SARS-CoV-2 بشكل غير ملموس جداً ولا تنعكس تغيراته على فعالية وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات التي يجري تطويرها».