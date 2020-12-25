غضب برلماني تركي على مشروع قانون يستهدف المجتمع المدني

شادي صلاح الدين (لندن)

أثارت مصادقة لجنة العدالة البرلمانية التركية على مشروع قانون خاص بمنع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل غضب أحزاب المعارضة، التي أشارت إلى أن هذا القانون يستهدف ممارسة مزيد من القمع ضد منظمات المجتمع المدني، وإضفاء قدر أكبر من السرية على قوائم الناخبين بهدف التمهيد لتزوير محتمل للانتخابات المقبلة في البلاد.

وانتهت مفاوضات ميزانية عام 2021 في البرلمان التركي.

وتم تقديم مشروع قانون جديد لـ «منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل» من أجل تلبية توصيات مجموعة العمل المالي ومقرها باريس. ومع ذلك، فإن المسودة تلبي فقط بعض توصيات مجموعة العمل المالي مثل منع الأنشطة وتجميد أصول الأفراد والمنظمات المتورطة في هذه الجرائم، وفقا لمقال للكاتب التركي ذوالفقار دوجان عبر موقع «أحوال».

ونشرت المجموعة، وهي منظمة حكومية دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقريراً في ديسمبر 2019 تضمن قائمة من 40 توصية كتحذير لتركيا، وأكد التقرير أن تركيا لم تقدم الخطوات المطلوبة لمكافحة المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال الدولي. ويتوقع التقرير أن تقدم تركيا لوائح قانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الرشوة والفساد والشفافية في استخدام الموارد العامة.

ومع استمرار النظام التركي في الالتفاف على هذه التوصيات، غيرت مجموعة العمل المالي توصياتها إلى تحذير عندما تجنبت تركيا منذ فترة طويلة اعتماد التدابير المناسبة، وحدد تقرير عام 2019 موعداً نهائياً، مما يعني أنه قد يتم فرض عقوبات.

وذكر تقرير المجموعة أنه إذا فشلت تركيا في تقديم اللوائح اللازمة، فسيتم وضعها على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي ثم في «القائمة السوداء» لاحقاً، وهو ما يعني تأثر علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل سلبي، وسيتم التحكم في تحويلاتها المالية وسيتم إطلاق عملية مراقبة عالمية.

وأشار الكاتب إلى أن بعض مواد مشروع القانون الذي تم تقديمه تتيح لوزير الداخلية الإذن بفصل المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دون قرار قضائي، بما في ذلك تعيين أمناء لهذه المنظمات أو إغلاقها، لكن أحزاب المعارضة تقول إن الحكومة قدمت مشروع القانون لتجنب العقوبات المحتملة وأضافت مواد لا صلة لها بمعايير مجموعة العمل المالي. وتتمسك أحزاب المعارضة برفضها لمشروع القانون لأن معظم اللوائح الجديدة لا علاقة لها بمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي يؤيدونها، لكن يبدو أنها تهدف إلى قمع المجتمع المدني.

وفي الوقت نفسه، تخطط إدارة شؤون العناوين في وزارة الداخلية لاعتماد نظام رمز العنوان المكون من 9 أرقام.

ويبدو أن الخطة كما هي مكتوبة تبقي السجلات الانتخابية بعيدة عن التفتيش خلال انتخابات مبكرة محتملة، وبالتالي لن يتمكن أولئك الذين يعيشون في نفس المبنى من معرفة من يعيش في شقق أخرى أو عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذا تم سن التغييرات الجديدة في مشروع القانون.

وتبرر وزارة الداخلية نظام رمز العنوان بالقول إنه سيسهل الحياة اليومية ويسرع خدمات الشحن أثناء الوباء، بينما يؤكد المعارضون بأن مشروع القانون يمكن أن يضع الأساس لحملة جديدة على المجتمع المدني لاحتمال حدوث تزوير في أسماء وعناوين الناخبين قبل الانتخابات المقبلة.