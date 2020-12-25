ملك المغرب يجري مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

الرباط (وام)

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الملك محمد السادس ذكر خلال هذه المباحثات، بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة المغربية، كما جدد التأكيد على الموقف الثابت، والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، نوه الملك محمد السادس بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

وقال مكتب نتنياهو إنه تحدث أمس، مع العاهل المغربي ودعاه لزيارة إسرائيل. وأضاف البيان الإسرائيلي أن الزعيمين تحدثا عن المضي قدما بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، كما شكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.

ويشكل الإعلان الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر الجاري، بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل الإطار المرجعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها.