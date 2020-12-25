تعرض طائرة «بوينج 737 ماكس» لمشاكل أثناء رحلة تجريبية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن طائرة «بوينج 737 ماكس» تعرضت لمشاكل في المحرك خلال رحلة تجريبية.

وقال موقع «أفييشن 24 دوت بي إي» البلجيكي، المعني بأخبار الطيران، إن الطائرة كانت تقوم برحلة تجريبية بعد أن سمحت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية لطائرات «بوينج 737 ماكس» بالعودة للطيران في نوفمبر الماضي، بعد توقف استمر لمدة 20 شهرا جراء حادثي تحطم مأساويين.

وأكد الموقع أن الطائرة المذكورة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية. وقد اضطر طاقمها إلى وقف أحد محركاتها، والقيام بهبوط اضطراري في مدينة «توسان» بولاية أريزونا الأميركية.

أوضح تقرير الموقع أنه بعد فترة وجيزة من الإقلاع، تلقى طاقم الطائرة إشارة بأن الضغط الهيدروليكي منخفض في المحرك الأيسر.

وقال الموقع إن الطاقم، المؤلف من ثلاثة طيارين في الطائرة الخالية من أي ركاب، قرر، في البداية، مواصلة الرحلة إلى مدينة مونتريال الكندية، لكنهم أوقفوا المحرك وغيروا وجهتهم إلى «توسان» بعدما تبين لهم عدم اتزان الوقود في الجناح الأيسر.

ووفقا للتقرير، حصلت الحادثة يوم الثلاثاء الماضي.

وتسعى «بوينج» للحصول على موافقة من جهات رقابية أخرى حول العالم لإعادة إطلاق الطائرة «737 ماكس»، إذ إنها الطراز الأكثر مبيعا لشركة الطيران الأميركية.