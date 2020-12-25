محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أبوظبي (الاتحاد) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الجمعة، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تلقى «الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)».

وقالت الوكالة إن ذلك يأتي «ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة».

ونشرت الوكالة، على حسابها على موقع «تويتر»، صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.