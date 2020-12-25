سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا تصل إلى دول عدة

رصدت العديد من الدول عبر العالم، إصابات من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد المتفشية في بريطانيا، ويعتقد أنها سريعة الانتشار.

فيما يلي الدول التي أعلنت عن اكتشاف إصابات بتلك السلالة المتحورة من الفيروس:

- اليابان:

قالت طوكيو، اليوم الجمعة، إنها سجلت أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19- والتي ظهرت في بريطانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الحالتين تعودان ليابانيين اثنين في طوكيو عادا من المملكة المتحدة.

- لبنان:

كا رصد لبنان أول إصابة بالسلالة الجديدة على متن طائرة وصلت من بريطانيا قبل أيام، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أنه "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" على متن رحلة وصلت من لندن يوم 21 من الشهر الحالي.

- ألمانيا:

قالت ولاية بادن-فيرتمبرج الألمانية، أمس الخميس، إنها رصدت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي تنتشر سريعا في بريطانيا.

وجاء الشخص المصاب من مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن إلى فرانكفورت يوم 20 ديسمبر الجاري لزيارة أقاربه وثبتت إصابته بالفيروس فور وصوله.

- سنغافورة:

أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة. ووضعت جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في منشآت مخصصة أو معزولة لدى الوصول. كما عزلت المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة «لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة بي117 تنتشر في المجتمع» في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا.

- الدنمارك:

أعلن معهد الصحة الدنماركي، اليوم الخميس، أن الدنمارك سجلت حتى الآن 33 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

وفي تقييمه للمخاطر، قال المعهد إنه لا يمكن القول، استنادا إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، ما إذا كانت السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بشكل أسرع أو تسبب مسارا مرضيا أسوأ، أو أنها مقاومة للقاحات.

- إسرائيل:

بدورها، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، وجود أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس. ولمنع انتشارها، حظرت إسرائيل، هذا الأسبوع، دخول رعايا أجانب من بريطانيا أو الدنمارك أو جنوب أفريقيا، حيث ظهرت سلالة جديدة منفصلة.

- إيطاليا:

كانت إيطاليا أول دولة أعلنت رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيراً من بريطانيا. وعلقت، إثر ذلك، الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.

ودفع ظهور السلالة الجديدة، عشرات الدول عبر العالم إلى تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، خوفاً من وصول الفيروس المتحور إلى أراضيها.