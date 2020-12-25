الشرطة الأميركية: انفجار السيارة في ناشفيل عمل متعمد

انفجرت سيارة في وسط مدينة ناشفيل الأميركية، اليوم الجمعة، في حادث وصفته الشرطة بأنه عمل متعمد.

وذكر مسؤولون من مكافحة الحرائق أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل «الانفجار كان قوياً كما ترون... الشرطة والأجهزة الاتحادية الأمنية... تجري تحقيقاً واسع النطاق... نعتقد أن الانفجار كان متعمداً».

كانت السلطات في طريقها لموقع حدده بلاغ عن مركبة مشبوهة عندما وقع الانفجار في نحو الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي.