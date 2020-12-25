روسيا تُخضع القادمين من بريطانيا لحجر صحي

ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلاً عن الهيئة الروسية لصحة المستهلك، اليوم الجمعة، أن القادمين إلى روسيا من بريطانيا سيخضعون لحجر صحي إجباري لمدة أسبوعين.

وقالت روسيا، هذا الأسبوع، إنها ستعلق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع، بدءاً من الثلاثاء بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك يخشى أن تكون سريعة الانتشار.

ومنذ الأحد، علقت أكثر من 40 دولة الرحلات الجوية مع بريطانيا أو فرضت قيوداً على القادمين منها بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

من بين الدول التي علقت الرحلات مع بريطانيا: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وهولندا وبلجيكا والنروج والدنمارك والسويد وفنلندا وسويسرا والنمسا ودول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا والبرازيل والأرجنتين وغيرها.

وأغلقت استكلندا، المقاطعة البريطانية، حدودها مع بقية أراضي المملكة المتحدة قبيل الإعلان عن السلالة الجديدة.