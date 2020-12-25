اليابان تسجل حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أكدت اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19- والتي ظهرت في بريطانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الحالتين تعودان ليابانيين اثنين في طوكيو عادا من المملكة المتحدة.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن حكومته تدرس إدخال تغييرات على قانون التدابير الخاصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، من خلال تقديم مكافآت للمقاهي والمطاعم التي تمتثل لتعليمات الإغلاق مبكرا لوقف انتشار العدوى، وفرض غرامات على من لا يمتثل.

وأضاف سوجا، في مؤتمر صحفي من طوكيو اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس إدخال تغييرات على هذا القانون، مناشدا المقاهي والمطاعم غلق أبوابها مبكرا.

وأوضح سوجا أن هناك حالة من القلق المتزايد نتيجة ارتفاع الإصابات بالفيروس في اليابان، مشيرا إلى أن اليابانيين لا يزالون يواصلون الخروج من منازلهم، وأن الإصابات آخذة في الارتفاع.

وسجلت البلاد رقما قياسيا، اليوم الجمعة، بالنسبة لحالات الإصابة اليومية بواقع 3745 حالة، وفقا لشبكة (إن تي في) التليفزيونية اليابانية.

وحث رئيس الوزراء الياباني الناس على البقاء في منازلهم خلال عطلة رأس السنة الجديدة والاحتفال "بهدوء" من أجل عدم زيادة الأعباء على النظام الطبي.

وأكد سوجا أنه سيمنع دخول الأجانب من جنوب أفريقيا بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.